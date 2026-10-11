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MotoGP'de Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Endonezya Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı.

Giriş Tarihi:
MotoGP'de Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

Sezonun 17. yarışı, Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Marco Bezzecchi, 40 dakika 46.582 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 5. galibiyetini elde etti.

SuperFile Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez, liderin 4.260 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin ise 6.890 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yaşadığı mekanik sorun ndeniyle yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, 25 Ekim'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 355

2. Marc Marquez (İspanya): 353

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 309

4. Ai Ogura (Japonya): 259

5. Pedro Acosta (İspanya): 258

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

#Endonezya #Marc Marquez #Red Bull #Toprak Razgatlıoğlu
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