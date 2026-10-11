Formula 1 Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Formula 1'de Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot, sezonun ikinci, kariyerinin 73. yarış zaferini elde ederken Charles Leclerc ikinci, Kimi Antonelli üçüncü oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.
Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 42 dakika 00.785 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ikinci, kariyerinin 73. etap galibiyetini elde etti.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 7.335 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli, 24.573 saniye farkla üçüncü oldu.
Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'si 25 Ekim'de koşulacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
- Kimi Antonelli (İtalya): 340
- George Russell (Büyük Britanya): 238
- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229
- Max Verstappen (Hollanda): 221
- Charles Leclerc (Monako): 215
TAKIMLAR
- Mercedes: 578
- Ferrari: 444
- McLaren: 339
- Red Bull: 332
- Racing Bulls: 100