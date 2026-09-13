Marc Marquez'den San Marino'da zafer! Toprak Razgatlıoğlu 12. oldu

Marc Marquez, MotoGP San Marino Grand Prix'sini kazanarak sezonun 5. etap galibiyetini elde etti ve genel klasmanda Jorge Martin ile zirveyi paylaştı. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 12. sırada tamamladı.