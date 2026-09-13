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Milli motosikletçi Deniz Öncü, San Marino'da 20. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağında İtalya'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sini 20. tamamladı.

Giriş Tarihi:
Milli motosikletçi Deniz Öncü, San Marino'da 20. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağında İtalya'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sini 20. tamamladı.

Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde ELF Marc VDS takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 22 turluk yarışta damalı bayrağı liderin 37.206 saniye gerisinde gördü.

San Marino'da İspanyol Manuel Gonzalez, 34 dakika 57.913 saniyelik derecesiyle birincilik, Hollandalı Collin Veijer ikincilik, Belçikalı Barry Baltus ise üçüncülük elde etti.

#Red Bull #Belçika #İtalya
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