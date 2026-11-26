A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Roma'da oynanacak mücadelede 12 Dev Adam, sekiz maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

12 Dev Adam, Dünya Kupası yolunda önemli bir karşılaşmaya daha çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele Roma'daki PalaEur'da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak İtalya-Türkiye karşılaşması TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, elemelerdeki başarılı performansını İtalya karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. İlk turdaki altı maçını kazanan Türkiye, ikinci turda da Litvanya ve İzlanda'yı mağlup etti. Böylece üst üste sekizinci galibiyetini alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke oldu.

İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

12 DEV ADAM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. TRT Spor üzerinden şifresiz izlenebilecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak.

TÜRKİYE BASKETBOL TAKIMI KAÇ MAÇTIR KAZANIYOR?

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı sekiz karşılaşmanın tamamını kazandı.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI TRT SPOR'DA MI?

Evet. A Milli Basketbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

12 DEV ADAM'IN HEDEFİ DOKUZUNCU GALİBİYET

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde şu ana kadar kayıp yaşamadı. İlk turda oynadığı altı karşılaşmayı da kazanan milliler, ikinci turda Litvanya ve İzlanda karşısında aldığı galibiyetlerle serisini sekiz maça çıkardı.

J Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takım, İtalya deplasmanında da kazanarak 9'da 9 yapmak istiyor. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmayı garantilemiş olması, bu karşılaşmanın grup sıralamasındaki önemini ortadan kaldırmıyor.

MİLLİLERDE CEDİ OSMAN VE ALPEREN ŞENGÜN YOK

A Milli Takım, İtalya karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkacak. Takım kaptanı Cedi Osman sakatlığı nedeniyle aday kadroda bulunmuyor. NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona da bu pencere için kadroya çağrılmadı.

Ömer Faruk Yurtseven aday kadroda yer almasına rağmen İtalya maçında görev yapamayacak. Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin de sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ergin Ataman ayrıca Anadolu Efes'in EuroLeague takvimi nedeniyle Ercan Osmani'nin İtalya karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.