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Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Ay-yıldızlı ekibimizle karşı karşıya gelecek olan Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, kritik randevu öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sakatlığı ile gündeme gelen golcü oyuncu, bu paylaşımla taraftarlara mesajını verdi. İşte detaylar...

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Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki son karşılaşmamız olacak ve 15 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te sahne alacak olan Fransa-Türkiye maçı, hem Türkiye hem de Avrupa futbol kamuoyunda büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, bu kritik mücadele öncesi sosyal medya hesabından gece geç saatlerde flaş bir paylaşıma imza attı.

Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Fransız futbolunun en önemli kozu olan Mbappe, uzun bir aranın ardından bu karşılaşmayla birlikte Fransa Milli Takımı formasına yeniden kavuşacak.

Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Fransa'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı son 4 maçta kadroda yer almayan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, ay-yıldızlı ekibimize karşı yeniden sahadaki yerini alacak.

Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da dün düzenlenen basın toplantısında yıldız futbolcunun A Milli Takım'a karşı forma giyeceğini resmen duyurmuştu.

Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Kritik maçın başlama düdüğüne saatler kala sessizliğini bozan Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından karşılaşmaya dair çarpıcı bir gönderi paylaştı.

Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Real Madrid'in gol makinesi, gece yarısı yaptığı bu paylaşıma yalnızca "Yarın görüşürüz" notunu düşerek taraftarlara ve rakiplere mesaj gönderdi.

Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Milli formaya geri dönmek için sabırsızlanan Mbappe'nin, yaptığı bu paylaşımın ardından karşılaşmada sergileyeceği performans şimdiden büyük merak konusu oldu.

Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı formasıyla toplamda çıktığı 107 maçta takımına 67 gol ve 44 asistlik katkı sağladı.

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