Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!

Ay-yıldızlı ekibimizle karşı karşıya gelecek olan Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, kritik randevu öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sakatlığı ile gündeme gelen golcü oyuncu, bu paylaşımla taraftarlara mesajını verdi. İşte detaylar...