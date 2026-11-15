Kylian Mbappe'den Türkiye maçı öncesi tek cümlelik paylaşım!
Ay-yıldızlı ekibimizle karşı karşıya gelecek olan Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, kritik randevu öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sakatlığı ile gündeme gelen golcü oyuncu, bu paylaşımla taraftarlara mesajını verdi. İşte detaylar...
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UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki son karşılaşmamız olacak ve 15 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te sahne alacak olan Fransa-Türkiye maçı, hem Türkiye hem de Avrupa futbol kamuoyunda büyük bir heyecanla bekleniyor.