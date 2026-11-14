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A Milli Takım Fransa maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, pazar günü deplasmanda Fransa ile yapacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçının hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi:
A Milli Takım Fransa maçına hazır

Bordeaux şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'nda teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fransa maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yöneticileri de takip etti.

Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak.



#Sergen Yalçın #Türkiye Futbol Federasyonu #İbrahim Hacıosmanoğlu #A Milli Futbol Takımı #A Milli Takım #TFF #Fransa #Türkiye
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