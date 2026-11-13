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Ümit Milliler Çekya'ya mağlup!

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında Ümit Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.

Giriş Tarihi:
Ümit Milliler Çekya'ya mağlup!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 17 Kasım'da Çekya'da oynanacak.

Turu geçen ekip, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Jakob Sundberg, Jesper Dahl, Jakob Mastrup

Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Deniz Ofli (Dk. 66 Yasin Özcan), İzzet Çelik (Dk. 66 Emirhan Acar), Baran Ali Gezek, İsak Vural (Dk. 87 Arda Çolak), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Barış Kalaycı) Ali Habeşoğlu, Emirhan İlkhan

Çekya: Koutny, Lissah (Dk. 61 Sloncik), Konecny, Micek, Labik, Jelinek, Buzek, Kacor (Dk. 81 Planka), Sin (Dk. 70 Pech), Skrkon (Dk. 81 Mikulenka), Masek (Dk. 81 Tom Siloncik)

Gol: Dk. 48 Kacor (Çekya)

Sarı kartlar: Dk. 6 Baran Ali Gezek, Dk. 31 Deniz Ertaş, Dk. 59 İsak Vural, Dk. 89 Ayberk Karapo (Türkiye), Dk. 46 Buzek, Dk. 90+4 Tom Siloncik (Çekya)

#Deniz Ertaş #Yusuf Akçiçek #Yasin Özcan
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