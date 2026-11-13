A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına İzmir'de yaptığı antrenmanla başladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Belçika karşılaşmasında belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı. Isınma ile başlayan antrenman, sürat ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra teknik beceri ve pas çalışmalarına geçilirken, son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı.

Antrenmanı A Milli Futbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da izledi. A Milli Takım, cuma günü saat 17.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla İzmir'den, Fransa'nın Bordeaux şehrine hareket edecek.

