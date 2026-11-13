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Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

UEFA Uluslar A Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü sahasında ay-yıldızlıları konuk etmeye hazırlanan Fransa'da başarılı savunmacı Dayot Upamecano, karşılaşma öncesi milli takım kampından ayrıldı.

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Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

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Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Milli Takımımızla aynı grupta bulunan Fransa, Türkiye ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişmeyle sarsıldı.

Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Fransa'nın grubu tamamlayacağı sırayı doğrudan etkileyecek olan ve 15 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde tecrübeli savunmacı Dayot Upamecano kadrodan çıkarıldı.

Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

İtalya karşısındaki mücadelede 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki başarılı stoper, bu maçın ardından kamp kadrosundan ayrıldı.

Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Fransa Futbol Federasyonu'ndan bu sabah saatlerinde konuyla ilgili resmi bir bilgilendirme yapıldı.

Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Yapılan açıklamada, Dayot Upamecano'nun milli takım teknik direktörü Zinedine Zidane ile görüşerek kamptan ayrılmak için bizzat izin istediği belirtildi.

Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Başarılı çalıştırıcı Zidane'ın bu talebe olumlu yaklaşmasıyla birlikte, deneyimli savunmacının kulübü Bayern Münih'e dönmesine onay verildi.

Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Federasyon yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, bu ayrılığın herhangi bir sakatlık ya da sportif başarısızlıktan kaynaklanmadığı, tamamen "kişisel nedenlere" dayandığı vurgulandı.

Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Kariyerini Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'te sürdüren Upamecano'nun yokluğu, Fransa'nın Türkiye maçı öncesindeki taktik planlarını etkiledi.

Upamecano'dan dikkat çeken karar! Fransa-Türkiye maçı öncesi kamptan ayrıldı

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın, Türkiye mücadelesi öncesinde savunma kurgusunu bu eksik doğrultusunda yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

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