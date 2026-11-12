Türkiye-Belçika maçı CANLI İZLE | Dev maç şifresiz ATV'de

Türkiye-Belçika maçı canlı yayın bilgileri, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik sınavı öncesinde merak ediliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkacak ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, Türkiye-Belçika maçı nasıl izlenir, hangi kanalda? İşte ATV canlı yayın bağlantısı, 11'ler ve milli maça ilişkin son bilgiler...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısına çıkıyor. Türkiye-Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları, 12 Kasım Perşembe günü oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkmaya hazırlanan ay-yıldızlılar, Belçika'yı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak milli maç ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, Türkiye-Belçika maçı canlı nasıl izlenir, muhtemel 11'lerde kimler var? İşte ATV canlı izle bağlantısı, karşılaşmanın hakemi, grup puan durumu ve milli maç öncesindeki son gelişmeler...

ATV | TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Ozan, Merih, Barış Alper, İsmail, Orkun, Arda, Yunus, Oğuz, Enes

Belçika: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, bu akşam oynanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın Belçika karşısında vereceği mücadele, saat 20.00'de ekranlara gelecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgisi de netleşti. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Milli maç ATV ekranlarından takip edilebilecek.

MİLLİ TAKIMIN KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki bir diğer önemli sınavında Fransa deplasmanına çıkacak. Millilerin kasım ayındaki maç programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV

SERGEN YALÇIN A MİLLİ TAKIM'DAKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı'nda yeni bir dönem başlıyor. Vincenzo Montella'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların başında ilk kez Belçika karşılaşmasında kulübede yer alacak.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk dört maçtan puan çıkaramaması, İzmir'deki mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri, taraftar desteğiyle kötü gidişata son vermek istiyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye-Belçika karşılaşmasını İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Schärer yönetecek. Schärer'in yardımcılıklarını Stéphane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Dördüncü hakem Mirel Turkes olurken VAR'da Lukas Fähndrich, AVAR'da ise Luca Cibelli görev alacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlılar, İzmir'deki mücadelede ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor. Türkiye, Belçika ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti. Belçika ise grupta iki galibiyet ve iki mağlubiyetle 6 puan topladı.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Belçika mücadelesi, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.