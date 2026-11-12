Arda Güler frikikten nefis attı! Belçika peş peşe 2 golle öne geçti

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında A Milli Takımımız, Belçika'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın 20. dakikasında Arda Güler frikikten attığı harika golle ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Ardından Belçika peş peşe bulduğu 2 golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında A Milli Takımımız, Belçika'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın 20. dakikasında Arda Güler frikikten attığı harika golle ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

İŞTE ARDA'NIN GOLÜ

Belçika'da 27. dakikada sahneye çıkan Kevin de Bruyne skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekipte 30. dakikada bu kez sahneye çıkan Charles de Ketelaere attığı golle Belçika'yı 2-1 öne geçirdi.