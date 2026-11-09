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Jose Mourinho, La Liga'da ekim ayının teknik direktörü seçildi!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya La Liga'da ekim ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

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Jose Mourinho, La Liga'da ekim ayının teknik direktörü seçildi!

İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, La Liga'da ekim ayının teknik direktörü seçildi.

Portekizli hocanın yönetiminde başarılı bir ay geçiren Real Madrid, ekim ayında oynadığı tüm maçları kazanarak yüzde 100'lük galibiyet oranına ulaştı.

Öte yandan Jose Mourinho, bu sezon söz konusu kategoride ilk kez bu ödüle layık görüldü.

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