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Demir Ege Tıknaz, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı!

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile kozlarını paylaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişikliğe gidildi. Buna göre; Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.

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Demir Ege Tıknaz, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı!

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında oynayan Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.

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Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarıldı
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Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarıldı