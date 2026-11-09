Demir Ege Tıknaz, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı!

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile kozlarını paylaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişikliğe gidildi. Buna göre; Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.