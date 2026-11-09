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Demir Ege Tıknaz, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'ın Çekya maçı öncesi aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlığı nedeniyle Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarılırken yerine Barış Kalaycı davet edildi.

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Demir Ege Tıknaz, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında oynayan Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.

#Demir Ege Tıknaz #Türkiye Futbol Federasyonu #Braga #Fatih Karagümrük
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