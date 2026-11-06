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A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. İşte o isimler...

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A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

İŞTE O İSİMLER

Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

SON LİSTEDEN 10 FUTBOLCU YOK

Son milli takım kadrosunda yer alıp açıklanan kadroya çağrılmayan futbolcular:

Altay Bayındır, Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Mert Müldür, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

MİLLİ TAKIM MAÇLARIMIZ NE ZAMAN?

Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybeden A Milli Takımımız, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.

12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu!

#A Milli Takım #UEFA Uluslar Ligi #Sergen Yalçın
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