U17 Kız Milli Takımımız, Karadağ ile berabere kaldı! İşte maçın özeti

2027 UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur 2. Grup'ta boy gösteren U17 Kız Milli Takımımız, 2. maçında Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

2027 UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur 2. Grup'ta mücadele eden U17 Kız Milli Takımımız, ikinci maçında Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılarımızın golünü 74. dakikada Elanil Temelkuran kaydetti. Karadağ'ın golü ise 3. dakikada Cebalovic'ten geldi.

Gruptaki ilk maçında Ermenistan'ı 7-0 mağlup eden U17 Kız Milli Takımımız, Karadağ beraberliğiyle puanını 4'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Grubun diğer karşılaşmasında ise Ermenistan ile Andorra 1-1 berabere kaldı.

Teknik Direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetimindeki millilerimiz, gruptaki son maçını 1 Kasım Pazar günü Andorra ile oynayacak.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Teona Sturua (Gürcistan), Elene Eloshvili (Gürcistan), Guostė Jonikaitė (Litvanya), Ilona Birgelaitė (Litvanya)

Türkiye: Arjin Turğut, Medine Kızıl, Damla Golnacaklar, Ela Tong, Ayşe Altun, Duru Çınar (Dk. 69 Selin Pehlivan), Beyza Kaygusuz, Elanil Temelkuran, Yasemin Gür, Damla Akçil (Dk. 82 Suden Ercan), Azra Dede (Dk. 46 Ece Ertürk)

Karadağ: I. Orahovac, Golubović, Vlaović, Gardašević, Mozer, Laković (Dk. 63 Ivanović), Baošić (Dk. 63 Čukić), Jovović, Cebalović, Damjanović, Janketić (Dk. 80 Mitrović)

Goller: Dk. 3 Cebalović (Karadağ), Dk. 74 Elanil Temelkuran (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 12 Gardašević, Dk. 26 Laković (Karadağ)