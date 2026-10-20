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A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası yeni dönem resmen başlıyor. Sergen Yalçın ile prensipte anlaşmaya varan TFF'nin gün içerisinde Yalçın'ı resmen duyurması beklenirken deneyimli çalıştırıcının ücret konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi. İşte detaylar...

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A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışında sona gelindi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk olarak Arda Turan ile temasa geçti.

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A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

Ancak 39 yaşındaki teknik adamın Shakhtar Donetsk'teki görevine devam edeceğini belirtmesi üzerine federasyon, Samet Aybaba ve Abdullah Avcı'yı da adaylar arasına aldı.

A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

Yerli teknik direktör tercihine yönelen TFF'nin son olarak gündemine aldığı isim Sergen Yalçın oldu.

A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın, federasyondan gelen resmi teklifi kabul ettiği öğrenildi.

A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

BUGÜN İMZA ATACAK

TFF'nin bugün Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olduğunu resmen duyurması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının imza töreni için Riva'ya gitmesi planlanıyor.

A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan ön görüşmede Yalçın'ın ücret konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.

A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

Tecrübeli teknik adamın görüşmede, "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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