A Milli Takım'da yeni dönem! İşte Sergen Yalçın'ın maaş sorusuna verdiği cevap

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası yeni dönem resmen başlıyor. Sergen Yalçın ile prensipte anlaşmaya varan TFF'nin gün içerisinde Yalçın'ı resmen duyurması beklenirken deneyimli çalıştırıcının ücret konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi. İşte detaylar...