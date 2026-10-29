Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sergen Yalçın açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bazı milli futbolcuların iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaları resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yalanladı. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir. A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."