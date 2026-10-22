Sergen Yalçın'dan Milli Takım Teknik Direktörü olarak ilk sözler: Kariyerimin en önemli günü!

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yalçın için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımızda Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın getirildi. Yalçın için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda imza töreni düzenlendi. 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te başlayan törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. İşte İbrahim Hacıosmanoğlu ve Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"TÜRK TEKNİK DİREKTÖRE EMANET ETMEK BİR GURUR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Hocamızın bu görevi kabul ederken maddi konuları ön plana çıkarmaması milli takımımıza duyduğu bağlılığın ve ülkemize hizmet etme arzusunun göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız. Sergen Hoca'nın Milli Takım'ın hedeflerine ulaşmasında başarılı olacağına inanıyoruz.

🗣️ TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bugün, 5 yıl aradan sonra A Milli Takımımızı yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sergen Yalçın, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli isimlerden biridir. https://t.co/0cbtN0L98c — A Spor (@aspor) October 22, 2026

"AYAĞIYLA BASKET ATABİLEN BİR ADAMDAN BAHSEDİYORUZ"

İnanıyoruz ki birlik varsa güç, istikrar varsa gelişim, ortak hedef varsa başarı vardır. Gazetelerde 8-9 teknik direktör adayının adı yazıldı ama hiçbirinin arasında Sergen Yalçın yoktu. Ben her şeyden önce Sergen Yalçın'ın karakterine ve delikanlılığına güveniyorum. Zekası da bambaşka. Ayağıyla basket atabilen bir adamdan bahsediyoruz. Birlikte büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum.

🗣️ TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Basındaki listelerin hiçbirinde Sergen Yalçın yoktu. "Herhalde keramet burada" dedim. Önce onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası zaten başka bir şey. Ayağıyla basket atan bir adam. https://t.co/0oTveoHdn0 — A Spor (@aspor) October 22, 2026

"KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ"

Sergen Yalçın: Biliyorsunuz ki, futbolculuk dönemimde de ay-yıldızlı formayı taşıdım. Bugün kariyerimin en önemli günü. Çünkü hepimizin değerini üstümde taşıyorum: Ay-yıldız. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir görev olur. Herkese ihtiyacımız var. Halkımıza, size. Umarım çok güzel günler bizimle olur.

🇹🇷 "KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ!" 🗣️ A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Bugün kariyerimin en önemli günlerinden biri, hatta en önemli günü... Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur. — A Spor (@aspor) October 22, 2026

"O DUYGUYU VE O HEYECANI GETİRECEĞİZ"

Futbol her zaman, iyi de gidebilir kötü de gidebilir. Değişkenlikleri olan bir oyun futbol. Birliktelik konularını ön plana alacağız. Ben artık herkesin teknik direktörüyüm, halkın teknik direktörüyüm. Ben o duygunun, heyecanın ve arzunun geri döneceğini, halkımızın milli takımın tekrar peşinden koşmasını sağlayacağımıza inanıyorum. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. O çocukların oturduğu yerde yıllarca biz de oturduk. Yıllarca A Milli formayla yer aldık. Dolayısıyla o duyguyu ve heyecanı yeniden getireceğimize inanıyoruz.

"TÜRK HOCA OLMASI ÖNEMLİ"

Görünen şu ki, hocanın Türk olması çok önemli. Çünkü oyuncularımız da Türk. O duyguyu ve heyecanı oyuncularla çok kolay paylaşacağımızı düşünüyorum. Milli takım kapısı herkese açık olacak. Oyuncularla ilgili, benimle ilgili. Şeffaf ve açık olacağız. Herkes rahat olabilir.

"MİLLİ TAKIM'IN KAPISI HERKESE AÇIK!" 🗣️ A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Hocanın Türk olması çok önemli. Çünkü oyuncular da Türk. O duyguyu ve heyecanı oyuncularla çok kolay paylaşabileceğimizi düşünüyorum. https://t.co/8S6eyFYZPD — A Spor (@aspor) October 22, 2026

"BURADA KULÜPÇÜLÜK OLMAZ"

Milli takım çok farklı bir yer. Kemik oyuncularımız, performans oyuncularımız ve genç oyuncularımız var. buradan yola çıkarak en doğru tercihi yapacağız. Herkesin bilmesi gereken şu: En kısa yoldan başarıya nasıl gideriz, onun peşinden koşacağız. En adaletli şekilde bir kadro kurup, en kısa yoldan başarıya nasıl gideceğimizin planlarını yapacağız. Çünkü ülkemizin başarılı olmaya, halkımızın sevinmeye ihtiyacı var. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası, hedefimiz bu. Bütün halkı milli takım arkasında toplamaya çalışacağız. Burada kulüpçülük olmaz. Burası her yerin üstündedir. Birlik-beraberlik, duygu, heyecan... Ben de heyecanlıyım. Kolay bir şey değil. Halkın teknik direktörü olmak... Halk bizim arkamızda olacak, siz bizim arkamızda olacaksınız. Biz de istenen başarıyı vereceğiz.

🗣️ A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Halkın teknik direktörüyüm. Bu yolda yürürken herkese ihtiyacımız var. Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Hep birlikte o heyecanı tekrar getireceğimizi düşünüyorum. https://t.co/NNW552UsmT — A Spor (@aspor) October 22, 2026

"BAŞKAN 'TÜM SORUMLULUK SENDE' DEDİ"

Ciddi bir birlik-beraberliğe ihtiyacımız var. Oynarken de bilincindeydik, şu anda da bilincindeyiz. En doğru, en adaletli şekilde üstesinden geleceğiz. Başkanımız da dedi, "Bütün sorumluluk sende" diye. Umarım muvaffak oluruz.

"ÇOK DEĞERLİ BİR YERDEYİZ"

Yaptığımız işin sonucu, başarılı olmaktır. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. İşin özü başarıdır. Tek dileğimiz çalışmak ve başarılı olmak. Burası Türk Milli Takımı, kontrat da önemli değil, süre de önemli değil. Çok değerli bir yerdeyiz, burada kalmak için de gerekli mücadeleyi vereceğiz.

🇹🇷✍️ A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. https://t.co/tI87g53HVi — A Spor (@aspor) October 22, 2026

"ELEŞTİRİYE ÇOK ANTRENMANLIYIZ"

Eleştiri olmadan hiçbir yer yürümez. Buna çok antrenmanlıyız. İnsanlar yaptığınız işi beğenmeyebilir ve yargılayabilir. Bunlar çok doğal. Sonucunda ne olacağını göreceğiz. Biraz beklemek lazım, ne olacak. Hedeflerimiz ne olacak, nasıl yapacağız, göreceğiz. Peşin hükümlü olmamak lazım.

"EN ÖNEMLİSİ SONUÇTUR"

Uzun dönem çalıştım. Bu süre zarfında, küme düşme hattında çalışmak insana ciddi bir tecrübe katıyor. Büyük takım dönemimde şampiyon olduk, kupalar kazandık. 4 büyük takımda oynamak çok önemli. Bütün kulüplerin işleyişini, ilerleyişini biliyorum. Ama ne yaparsanız yapın, en önemlisi sonuçtur. Yaptığımız iş, bir sonuç işidir. Burası böyle bir yer. Ben buna hazırım. Bu işi çok iyi bir şekilde yapabilecğimi düşünüyorum. Sonucunda milli takımı olmak istediği yere getireceğimize inanıyorum.