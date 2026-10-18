Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılması sonrası Arda Turan ismi gündeme gelmişti. Genç teknik adamın görevi devralmak istememesinin ardından TFF'nin A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için B ve C planları belli oldu.
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A Milli Futbol Takımı'nda 3 yılın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, gelinen noktada teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
İlk etapta Shakhtar Donetsk'in başarılı çalıştırıcısı Arda Turan'a teklif yapıldı. Ancak genç teknik adam, şu an için Shakhtar'ı bırakamayacağını TFF yönetimine iletti.
Turan'ın verdiği kararın ardından, bu kez Abdullah Avcı'nın isminin ön plana çıktığı öğrenildi.
63 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2011-2013 yılları arasında Ay-yıldızlıların başında görev yapmıştı.
Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Avcı, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." şeklinde konuşmuştu.
Son olarak Trabzonspor'da görev yapan deneyimli teknik direktör, Ağustos 2024'ten bu yana herhangi bir kulübü çalıştırmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bu isimler dışında bir C planı olduğu da öğrenildi.
Bu plan doğrultusunda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa maçları için Ay-Yıldızlı takımın başına getirilebileceği belirtildi.
Samet Aybaba, 2023-2024 yıllarında Beşiktaş'ta Spor Koordinatörü görevinde de bulunmuştu.