CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılması sonrası Arda Turan ismi gündeme gelmişti. Genç teknik adamın görevi devralmak istememesinin ardından TFF'nin A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için B ve C planları belli oldu.

Giriş Tarihi:
Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nda 3 yılın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, gelinen noktada teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

İlk etapta Shakhtar Donetsk'in başarılı çalıştırıcısı Arda Turan'a teklif yapıldı. Ancak genç teknik adam, şu an için Shakhtar'ı bırakamayacağını TFF yönetimine iletti.

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

Turan'ın verdiği kararın ardından, bu kez Abdullah Avcı'nın isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

63 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2011-2013 yılları arasında Ay-yıldızlıların başında görev yapmıştı.

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Avcı, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." şeklinde konuşmuştu.

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan deneyimli teknik direktör, Ağustos 2024'ten bu yana herhangi bir kulübü çalıştırmadı.

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bu isimler dışında bir C planı olduğu da öğrenildi.

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

Bu plan doğrultusunda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa maçları için Ay-Yıldızlı takımın başına getirilebileceği belirtildi.

Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

Samet Aybaba, 2023-2024 yıllarında Beşiktaş'ta Spor Koordinatörü görevinde de bulunmuştu.

#Arda Turan #A Milli Futbol Takımı #Vincenzo Montella #Türkiye Futbol Federasyonu #Shakhtar Donetsk #Abdullah Avcı #Trabzonspor #Beşiktaş #A Milli Takım #Shakhtar #TFF
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
"Bu TFF, Arda Turan'ı ikna edemez!"
Sonraki Haber
"Bu TFF, Arda Turan'ı ikna edemez!"