Arda Turan'ın reddi sonrası A Milli Takım'da B ve C planları belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılması sonrası Arda Turan ismi gündeme gelmişti. Genç teknik adamın görevi devralmak istememesinin ardından TFF'nin A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için B ve C planları belli oldu.