Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. TFF'nin, Arda Turan'a sunulan resmi tekliften olumsuz yanıt gelmesinin ardından deneyimli teknik adamı adaylardan biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.