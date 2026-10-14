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Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. TFF'nin, Arda Turan'a sunulan resmi tekliften olumsuz yanıt gelmesinin ardından deneyimli teknik adamı adaylardan biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Giriş Tarihi:
Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

A Milli Takım'da İtalyan Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu görev için son olarak Arda Turan ile görüşerek resmi teklifini iletmişti.

Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

Arda Turan'ın kontratının sonuna kadar Shakhtar Donetsk'e sadık kalacağını açıklamasının ardından gözler diğer adaylara çevrildi.

Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

TFF'nin teknik direktörlük görevi için yabancı isimler üzerine yoğunlaşacağı öne sürüldü.

Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

Öte yandan bir diğer iddia ise Belçika ve Fransa maçlarına yerli bir teknik direktör ile çıkılabileceği yönünde oldu.

Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, bu görev için Şenol Güneş'i değerlendirmeye aldı.

Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

2 AYRI DÖNEMDE ÇALIŞTI

74 yaşındaki teknik adam, 2 ayrı dönemde A Milli Futbol Takımı'nın başında görev yaptı.

Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

PERFORMANSI

2000-2004 yılları arasında çalışan Güneş, 50 maçta 1.64 maç başına puan ortalaması yakaladı ve Dünya üçüncülüğü yaşadı.

Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

2019-2021 yılları arasında da 32 maçta Türkiye'nin başında yer alan tecrübeli hoca, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Milli takıma geri mi dönüyor? Montella'nın ayrılığı sonrası flaş iddia!

Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmış ve Mart 2025'te görevinden ayrılmıştı.

#Arda Turan #A Milli Takım #Vincenzo Montella #Şenol Güneş #Türkiye Futbol Federasyonu
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