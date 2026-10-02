Belçika - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk iki maçından puan alamayan Bizim Çocuklar, Belçika deplasmanında ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Belçika - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.