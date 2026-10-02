A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte turnuva formatı

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 3. haftada Belçika ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde nasıl gruptan çıkacağı merak konusu oldu. Türkiye gruptan nasıl çıkar? UEFA Uluslar A Ligi'nden hangi takım B Ligi'ne düşecek? İşte detaylar...