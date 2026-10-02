A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte turnuva formatı
UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 3. haftada Belçika ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde nasıl gruptan çıkacağı merak konusu oldu. Türkiye gruptan nasıl çıkar? UEFA Uluslar A Ligi'nden hangi takım B Ligi'ne düşecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında TSİ 21.45'te Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grubun ilk iki maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya da 4-1'lik skorla yenildi ve son sırada yer alıyor. Belçika ise İtalya'yı 2-0 mağlup ederken, Fransa'ya 1-0 kaybetti ve ikinci sırada bulunuyor.
A Milli Takım, Belçika ile tarihinde bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 7'si resmi, 4'ü de özel olmak üzere oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye 17 gol kaydederken, Belçika 18 golle karşılık verdi. Milliler, Belçika ile son olarak 3 Haziran 2011 tarihinde 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde deplasmanda karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.
MİLLİLERİN 657. MAÇI
A Milliler, 367'si resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 656 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 245 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 907 gol kaydederken, kalesinde ise 937 gole engel olamadı.
MONTELLA'NIN 39. MAÇI
Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 29'u resmi, 9'u da özel olmak üzere 38 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 21 galibiyet elde ederken, 12 kez yenildi, 5 defa da berabere kaldı.
EMİRHAN İLKHAN VE YUSUF AKÇİÇEK KADROYA ALINDI
A Milli Futbol Takımı'nda, İtalya maçında kırmızı kart cezasını tamamlayan kaleci Uğurcan Çakır, görev verilmesi halinde Belçika karşısında forma giyebilecek. Millilerde İtalya müsabakasından sonra ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü, aday kadrodan çıkarıldı. Ayrıca Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
BELÇİKA'DA TANIDIK İSİMLER
Belçika da 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör değiştiren ülkeler arasında yer aldı. Belçika, Rudi Garcia'nın yerine takımın başına Mark van Bommel'i getirdi. Belçika'nın kadrosunda Fenerbahçe'den Romelu Lukaku, Beşiktaş'tan da Leandro Trossard yer alıyor.
ROHIT SAGGI DÜDÜK ÇALACAK
Belçika ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını vatandaşları Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Marius Hansen Grotta olacak. Maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Marius Lien ise AVAR olarak görev alacak.
Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak isteyen A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde gruptan nasıl çıkacağı merak konusu oldu. Ayrıca A Ligi'nden hangi takımların B Ligi'ne düşeceği de merak edilen konular arasında yer aldı.
A Milli Takımımızın yer aldığı Uluslar A Ligi'nde turnuva formatı şöyle:
1- Gruplarını ilk ikide bitiren takımlar direkt çeyrek finale yükselecek.
2- En iyi iki üçüncü sıradaki takım A Ligi'nde kalacak.
3- En kötü iki üçüncü ve en iyi iki dördüncü takım, B Ligi'nde gruplarını ikinci tamamlayan takımlar ile Play-off oynayacak.
4- En kötü iki dördüncü takım direkt B Ligi'ne düşecek.
5- B Ligi'nin 4 grup lideri direkt A Ligi'ne çıkacak.
6- 2028-2029 sezonunda Uluslar A Ligi, 18 takımdan oluşacak.