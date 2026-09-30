A Milli Takım için flaş iddia! Belçika ve İtalya maçlarında...

UEFA Uluslar Ligi'nde iç sahada Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Millî Takım’da gözler Belçika ve İtalya maçlarına çevrildi. Deplasmanda oynanacak 2 maç Ay-Yıldızlılarda o ismin kaderini belirleyeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Kocaeli'de Fransa karşısında sahaya karakter koyan A Millî Takım, tüm çabasına rağmen mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bursa'da ise yeni bir yapılanma sürecinden geçen İtalya karşısında tablo çok daha farklı oldu. Millîler, karşılaşmanın henüz 27. dakikasında kalesinde üç gol görerek oyundan koptu. Kırılgan görüntüsünü bir türlü üzerinden atamayan Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmanın kalan bölümünde geri dönüş için gerekli reaksiyonu gösteremedi.

İtalya karşısında alınan ağır yenilginin ardından eleştirilerin hedefindeki isim ise teknik direktör Vincenzo Montella oldu. Kadro tercihleri, taktik anlayışı ve maç içerisindeki hamleleri tartışma konusu olan İtalyan çalıştırıcı için istifa çağrıları yükseldi. Millî Takım'ın başındaki geleceği sorgulanmaya başlayan Montella ise eleştirilere rağmen görevine devam edeceğini vurguladı.

31 Temmuz 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan deneyimli teknik adam için kritik süreç ise şimdi başlıyor. A Millî Takım, cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlıların bir sonraki sınavı ise pazartesi günü yine deplasmanda İtalya karşısında olacak.

Bu iki karşılaşmadan alınacak sonuçlar hem Montella'nın geleceği hem de Millî Takım'ın gruptaki konumu açısından belirleyici olacak. Özellikle olası 4 puanlık seri, gruptaki umutların canlı kalmasını sağlayabileceği gibi Montella'ya yönelik eleştirilerin de azalmasına yol açabilir. Buna karşın Belçika ve İtalya karşılaşmalarından alınacak olumsuz sonuçlar, İtalyan teknik adam üzerindeki baskıyı daha da artıracak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sıradaki 2 maçtan en az 4 puan alınmadığı takdirde Vincenzo Montella ile yollar ayrılacak.