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A Milli Takım'da yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya deplasmanlarına konuk olacak A Milli Takımımızda, yıldız isim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı. İşte detaylar...

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A Milli Takım'da yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya'ya konuk olacak A Milli Takımımızda Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü." ifadeleri kullanıldı.

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