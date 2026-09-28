Fatih Terim'den Vincenzo Montella övgüsü! "Kendi fikirleri olan bir teknik adam"

İtalya ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dev randevu öncesi İtalyan basınına konuştu. Terim; Arda Güler'den Montella'ya, eksik oyunculardan maçın kilidine kadar dikkat çeken ifadelere imza attı. İşte o açıklama.