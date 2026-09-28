Fatih Terim'den Vincenzo Montella övgüsü! "Kendi fikirleri olan bir teknik adam"

Deneyimli teknik adam, Türkiye'den beklentisine dair, "En önemli olacak şey; sahada göstereceğimiz karakter olacak. İtalya'ya karşı oynarken, cesur ve zeki olmalısınız çünkü en ufak hatadan dahi yararlanabilecek deneyime sahip bir rakiple mücadele edeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından nasıl bir Türkiye görecekleri sorusuna da şu yanıtı verdi: "Ülkemizin futbol kültürüne ve üst düzey oyuncular yetiştirebilecek yetenek havuzuna sahip olduğuna her zaman inandım."
Fatih Terim, Türkiye'nin Fransa karşısında son maçta aldığı 1-0'lık yenilgiye ilişkin, "Milli takım, güçlü bir rakibe rağmen oyunda kalmayı başardı ve bazı maçlarda sadece sonuca değil, performansa, mücadele ruhuna, fırsat yaratma becerisine de bakmak gerekiyor. Türkiye için önemli olan bir futbol kimliği oluşturmak. Sabır ve azim gerekiyor." yorumunu yaptı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı da iyi tanıdığını ve kendisini hem oyuncu hem teknik adam olarak takip ettiğini dile getiren Terim, "Futboldan anlayan, oyunu iyi okuyan ve kendi fikirleri olan bir teknik adam." dedi.
"Birkaç yıl önce UEFA Uluslar C Ligi'nde olduğumuzu düşünürsek, o ve takım tebrikleri hak ediyor." ifadelerini kullandı.
İtalya'nın üst üste 3 Dünya Kupası'nda yer alamamasına ilişkin görüşleri sorulan Terim, şunları söyledi: "Samimi olmak gerekirse böyle bir şeyi beklemiyordum çünkü İtalya bu kupayı çok kazandı ve dünya futbol tarihine iz bıraktı. İtalya'nın katılamaması büyük hayal kırıklığıydı. Üst üst 3 kez katılamamak, üzerinde çok ciddi düşünmeyi gerektiriyor."
Bu sürede, İtalya'nın milli takım düzeyinde 2021'de oynanan Avrupa Şampiyonası'nı kazandığını, Atalanta'nın 2024'te UEFA Avrupa Ligi'ni, 2022'de Roma'nın UEFA Konferans Ligi'ni kazandığını hatırlatan Terim, İtalya'nın halen büyük potansiyeli olduğunu ancak, genç takımlarının, genç oyunculara sunulan imkanlarının, kulüplerin transfer politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Terim, İtalya'nın taktiksel açıdan bir okul gibi olduğunu belirterek, "Ancak futbol sürekli gelişiyor ve bugün sadece taktiklere, savunma organizasyonuna veya geçmiş başarılara dayanarak hayatta kalamazsınız. Tüm yönlerin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.
"İtalya'nın zamana ve yeniden yapılanma için yeterli bir plana ihtiyacı var. Çünkü mesele sadece Dünya Kupası'na katılmak değil, İtalyan futbolunun kimliğini ve rekabet gücünü yeniden keşfetmesini sağlamak." şeklinde konuştu.