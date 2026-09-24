Vincenzo Montella İtalyan basınına konuştu: Belki de bu yüzden beni değiştirmediler!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde oynayacağımız Fransa maçı öncesi İtalyan basınına konuştu. Montella, Uluslar Ligi'ndeki hedeflerinden, takımın durumundan ve kendi geleceğinden bahsetti.
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"BİR HEDEFİMİZ VAR"
"Herkesle karşılaşmak isterdim ama İtalya hariç, hele ki birkaç gün içinde iki kez. Çok heyecanlanacağım, biliyorum. Ancak Türkiye'nin bir hedefi var: Uluslar Ligi'nde çeyrek finale kalmak, birinci ya da ikinci olarak..."
"İtalya çok değişti, sadece teknik direktör değil. Bizim de kadromuzda pek çok genç oyuncu var ve bu yeni bir durum değil: Bazen belki zamanlaması biraz erken olabilir, ama bu formatta tek bir maçı bile kaybedemezsiniz. Yine de böyle olması güzel, tüm maçlar belirleyici. Ve bizim için bu, Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde yer alıyoruz: Avrupa'nın en iyileriyle boy ölçüşmek istiyoruz."
"YOLUMUZU AÇMALIYIZ"
Euro 2024, 2026 Dünya Kupası: Zaten "en iyiler" arasında değil misiniz?
"Biz yeni yükselen takımız, grubumuzda dördüncü güç konumundayız. Yolumuzu açmamız gerekecek."
"FRANSA İÇİN DE KOLAY DEĞİL"
Grup pek de kolay değil ve tüm takımlar telafi peşinde: sadece Belçika değil, Fransa da.
"Fransa, diğer takımların ulaşamayacağı bir kaliteye ve oyuncu havuzuna sahip: sadece İspanya ve belki Portekiz onunla rekabet edebilir. Dünya Kupası'nda yarı finalde kaybetti ama rakibi İspanya'ydı: asıl hayal kırıklıkları başka yerlerde. Zidane ile birlikte yeniden coşku kazandılar. Ancak bu onlar için de kolay olmayacak."
"AMERİKA'DA İŞLER İYİ GİTMEDİ"
Amerika'da Türkiye'ye ne oldu?
"Güzel bir soru. Sonuçlara bakıldığında, kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara bakıldığında ise daha iyisi yapılabilirdi. Biraz şansımız yoktu, ama mazeret aramıyorum. İlk iki maçta en az bir puan almak için gol bölgelerinde daha etkili olmalıydık. Bu konuda yetersiz kaldık."
"GÖREVDEN ALINABİLİRDİM"
Takımınız on maçta sadece bir kez, İspanya'ya karşı kendi sahasında yenildi.
"Deplasmanda da harika sonuçlar aldık, yetmiş yıl sonra Almanya'da galip geldik. Memnuniyet duydum. Belki de bu yüzden beni değiştirmediler..."
Aslında teknik direktör olarak kalacağın kesin değildi.
"Doğru. Ancak beni o iki maç için değil, tüm çalışmalarım için değerlendirdiler. Göreve geldiğimde Avrupa Şampiyonası'na katılamayacaktık, ama grubumuzu birinci olarak tamamladık. Final turunda harika bir performans sergiledik. Yirmi dört yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık. Ve ilk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı."
TÜRKİYE'DE HER ALANDA BÜYÜME VAR"
Futbol bir yana, yeni bir ekonomik güç haline gelen Türkiye'ye gelecek gülümsüyor gibi görünüyor; oysa biz geriliyoruz.
"Beş yıldır Türkiye'deyim, bence burası Avrupa'nın en genç ülkesi; her alanda büyüme gösteriyor ve spora büyük yatırımlar yapılıyor. Burada her şey uzun vadeli planlanıyor."
"Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız olmadan Türkiye aynı Türkiye değil..."
"Mert Müldür de eksik olacak. Dört maçlık bir süreçte her şey kaçınılmaz olarak daha zor hale gelse de, bu yeni oyuncular için bir sınav olacak.
"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLACAK"
Kenan Yıldız'ın gerçek rolü nedir? 10 numara olmaktan çok Del Piero'ya benziyor.
"Del Piero ilk başladığında da Baggio ile karşılaştırmalar yapılıyordu. Yeteneği var, büyük bir oyuncu olma potansiyeli var. Kenan Yıldız, dünyanın en iyilerinden biri olacak. Belki bugün Kenan klasik bir 10 numara değil ama o yaşlarda insan değişir, dönüşür ve kanattan başlayıp içeriye doğru geçerek de 10 numara rolünü oynayabilir.