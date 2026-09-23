UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! 5 kanalda 39 maç...
A Milli Takım'ımızın da A Ligi Grup 1'de mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında oynanacak 39 karşılaşma ATV, A Spor, A Para, A Haber ve A2'den futbolseverlerle buluşacak. İşte oynanacak 39 maçın kanal ve yayın saatleri...
Futbolda lig heyecanı yerini Uluslar Ligi mesaisine bıraktı...
UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül-6 Ekim arasında oynanacak 39 maç, Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak.
Avrupa'nın en önemli yıldızlarını kadrolarında barındıran, en güçlü milli takımların zorlu mücadelesi canlı yayınla, şifresiz olarak ekranlara gelecek. Heyecan kesecek zorlu maraton yarın başlayacak.
Futbolseverler merakla beklenen bu karşılaşmaları Turkuvaz Medya ekranlarında izleyecek.
BİZİM ÇOCUKLAR ATV'DE
24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Takım, yeni hedeflere ve yeni maceraya ATV'de yelken açacak.
Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi'nde 11 günde 4 önemli sınava çıkacak.
Açılış maçı 25 Eylül'de Fransa ile oynanacak. Bizim Çocuklar'ın ikisi evinde, ikisi deplasmanda oynayacağı tüm karşılaşmalar saat 21:45'te başlayacak ve ATV'den ekranlara gelecek.
İşte Uluslar Ligi'nde 24 Eylül - 6 Ekim arasında oynanacak mücadelelerin yayın programı:
24 EYLÜL PERŞEMBE
21.45 Hollanda-Almanya/A SPOR
21.45 Norveç-Danimarka/A2
21.45 Portekiz-Galler/A HABER
25 EYLÜL CUMA
21:45 Türkiye-Fransa/ATV
21.45 İtalya-Belçika/A HABER
21.45 İsveç-Romanya/A SPOR
26 EYLÜL CUMARTESİ
16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR
21.45 İngiltere-İspanya/A HABER
21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR
27 EYLÜL PAZAR
19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR
21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR
21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER
28 EYLÜL PAZARTESİ
21:45 Türkiye-İtalya/ATV
19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR
21.45 Belçika-Fransa/A HABER
21.45 İsveç-Polonya/A SPOR
29 EYLÜL SALI
21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR
21.45 Çekya-İngiltere/A HABER
21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA
1 EKİM PERŞEMBE
21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER
21.45 Danimarka-Portekiz/A2
21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR
2 EKİM CUMA
21:45 Belçika-Türkiye/ATV
21.45 Fransa-İtalya/A HABER
21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR
3 EKİM CUMARTESİ
19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR
21.45 İspanya-Çekya/A HABER
21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR
21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA
4 EKİM PAZAR
19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR
21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR
21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER
21.45 Portekiz-Norveç/A2
5 EKİM PAZARTESİ
21:45 İtalya-Türkiye/ATV
21.45 Fransa-Belçika/A SPOR
21.45 Romanya-İsveç/A HABER
6 EKİM SALI
21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER
21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR
21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA