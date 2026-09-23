UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da! 5 kanalda 39 maç...

A Milli Takım'ımızın da A Ligi Grup 1'de mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında oynanacak 39 karşılaşma ATV, A Spor, A Para, A Haber ve A2'den futbolseverlerle buluşacak. İşte oynanacak 39 maçın kanal ve yayın saatleri...

Futbolda lig heyecanı yerini Uluslar Ligi mesaisine bıraktı...

UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül-6 Ekim arasında oynanacak 39 maç, Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa'nın en önemli yıldızlarını kadrolarında barındıran, en güçlü milli takımların zorlu mücadelesi canlı yayınla, şifresiz olarak ekranlara gelecek. Heyecan kesecek zorlu maraton yarın başlayacak.

Futbolseverler merakla beklenen bu karşılaşmaları Turkuvaz Medya ekranlarında izleyecek.

BİZİM ÇOCUKLAR ATV'DE

24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Takım, yeni hedeflere ve yeni maceraya ATV'de yelken açacak.

Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi'nde 11 günde 4 önemli sınava çıkacak.

Açılış maçı 25 Eylül'de Fransa ile oynanacak. Bizim Çocuklar'ın ikisi evinde, ikisi deplasmanda oynayacağı tüm karşılaşmalar saat 21:45'te başlayacak ve ATV'den ekranlara gelecek.

İşte Uluslar Ligi'nde 24 Eylül - 6 Ekim arasında oynanacak mücadelelerin yayın programı:

24 EYLÜL PERŞEMBE

21.45 Hollanda-Almanya/A SPOR

21.45 Norveç-Danimarka/A2

21.45 Portekiz-Galler/A HABER

25 EYLÜL CUMA

21:45 Türkiye-Fransa/ATV

21.45 İtalya-Belçika/A HABER

21.45 İsveç-Romanya/A SPOR

26 EYLÜL CUMARTESİ

16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR

21.45 İngiltere-İspanya/A HABER

21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR

27 EYLÜL PAZAR

19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR

21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR

21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER

28 EYLÜL PAZARTESİ

21:45 Türkiye-İtalya/ATV

19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR

21.45 Belçika-Fransa/A HABER

21.45 İsveç-Polonya/A SPOR

29 EYLÜL SALI

21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR

21.45 Çekya-İngiltere/A HABER

21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA

1 EKİM PERŞEMBE

21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER

21.45 Danimarka-Portekiz/A2

21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR

2 EKİM CUMA

21:45 Belçika-Türkiye/ATV

21.45 Fransa-İtalya/A HABER

21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR

3 EKİM CUMARTESİ

19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR

21.45 İspanya-Çekya/A HABER

21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR

21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA

4 EKİM PAZAR

19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR

21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR

21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER

21.45 Portekiz-Norveç/A2

5 EKİM PAZARTESİ

21:45 İtalya-Türkiye/ATV

21.45 Fransa-Belçika/A SPOR

21.45 Romanya-İsveç/A HABER

6 EKİM SALI

21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER

21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR

21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA