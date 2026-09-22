Mustafa Eskihellaç A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi!

Trabzonspor'un bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa karşılaşmasıyla başlayacak 4 maçlık seri öncesi A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile başlayacak dört maçlık seri için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.



29 yaşındaki savunma oyuncusu, 23 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak.