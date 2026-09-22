CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Mustafa Eskihellaç A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi!

Trabzonspor'un bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa karşılaşmasıyla başlayacak 4 maçlık seri öncesi A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Giriş Tarihi:
Mustafa Eskihellaç A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi!

Trabzonspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile başlayacak dört maçlık seri için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

29 yaşındaki savunma oyuncusu, 23 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak.

#İstanbul #Mustafa
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Milliler, Fransa maçının hazırlıklarına başladı!
Sonraki Haber
Milliler, Fransa maçının hazırlıklarına başladı!