Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye-Fransa maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Takım, turnuvadaki ilk sınavında Fransa'yı sahasında ağırlayacak. Milli heyecanı ekran başından takip etmek isteyenler Türkiye-Fransa maçının yayın bilgilerini araştırıyor. TFF'nin açıkladığı programa göre mücadele 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Türkiye-Fransa maçı atv'den canlı yayınlanacak. İşte milli maçın saati, kanalı ve ATV canlı yayın izleme ekranı...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Milli heyecanı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma öncesinde "Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?", "Milli maç şifresiz mi?", "Türkiye-Fransa maçı saat kaçta?" ve "ATV canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç şifresiz mi? İşte Türkiye-Fransa maçı canlı yayın bilgileri ve ATV izleme ekranı...

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının tarihi belli oldu. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin açıkladığı resmi maç programında da Türkiye-Fransa karşılaşmasının tarihi, saati ve stadyumu bu şekilde yer alıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa maçı atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye-Fransa maçı atv üzerinden izlenebilecek. Karşılaşmanın yayıncısı atv olarak açıklandığı için futbolseverler maçı atv'nin televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI CANLI İZLE ATV

Türkiye-Fransa maçını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde atv'nin resmi canlı yayın sayfasını kullanabilir.

Resmi ATV canlı yayın ekranı: ATV canlı yayın izle bu bağlantı üzerinden atv'nin resmi canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların yayıncısı da belli oldu. TFF'nin yayımladığı programa göre Türkiye'nin Fransa, İtalya ve deplasmanda Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar atv ekranlarından yayınlanacak.

Milli takımın programında yer alan karşılaşmalar şöyle:

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45 | Kocaeli Stadyumu | atv

Türkiye - Fransa | 21.45 | Kocaeli Stadyumu | atv 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45 | Bursa | atv

Türkiye - İtalya | 21.45 | Bursa | atv 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45 TSİ | Liège | atv

Belçika - Türkiye | 21.45 TSİ | Liège | atv 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45 TSİ | Bologna | atv

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI ÖNCESİ MİLLİ TAKIM HEYECANI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki mücadelesine Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada güçlü rakibi karşısında sahaya çıkacak.