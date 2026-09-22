Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye-Fransa maçı ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Takım, turnuvadaki ilk sınavında Fransa'yı sahasında ağırlayacak. Milli heyecanı ekran başından takip etmek isteyenler Türkiye-Fransa maçının yayın bilgilerini araştırıyor. TFF'nin açıkladığı programa göre mücadele 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Türkiye-Fransa maçı atv'den canlı yayınlanacak. İşte milli maçın saati, kanalı ve ATV canlı yayın izleme ekranı...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Milli heyecanı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma öncesinde "Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?", "Milli maç şifresiz mi?", "Türkiye-Fransa maçı saat kaçta?" ve "ATV canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç şifresiz mi? İşte Türkiye-Fransa maçı canlı yayın bilgileri ve ATV izleme ekranı...
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının tarihi belli oldu. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin açıkladığı resmi maç programında da Türkiye-Fransa karşılaşmasının tarihi, saati ve stadyumu bu şekilde yer alıyor.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Fransa maçı atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye-Fransa maçı atv üzerinden izlenebilecek. Karşılaşmanın yayıncısı atv olarak açıklandığı için futbolseverler maçı atv'nin televizyon yayını üzerinden takip edebilecek.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI CANLI İZLE ATV
Türkiye-Fransa maçını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde atv'nin resmi canlı yayın sayfasını kullanabilir.
Resmi ATV canlı yayın ekranı: ATV canlı yayın izle bu bağlantı üzerinden atv'nin resmi canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların yayıncısı da belli oldu. TFF'nin yayımladığı programa göre Türkiye'nin Fransa, İtalya ve deplasmanda Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar atv ekranlarından yayınlanacak.
Milli takımın programında yer alan karşılaşmalar şöyle:
- 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45 | Kocaeli Stadyumu | atv
- 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45 | Bursa | atv
- 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45 TSİ | Liège | atv
- 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45 TSİ | Bologna | atv
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI ÖNCESİ MİLLİ TAKIM HEYECANI
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki mücadelesine Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada güçlü rakibi karşısında sahaya çıkacak.