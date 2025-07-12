Türkiye 2-3 İtalya (MAÇ SONUCU ÖZET) Kadınlar Milletler Ligi

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, turnuvada 3. haftanın 3. maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar bu maçtan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...