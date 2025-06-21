2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçında Güney Kore ile Türkiye karşı karşıya geliyor. VNL'de 6'da 6 yaparak önemli bir avantaj yakalayan Filenin Sultanları, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen haftayı da kayıpsız bir şekilde tamamlamayı amaçlıyor.
GÜNEY KORE-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Güney Kore-Türkiye 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçı saat 19.30'da başladı.
GÜNEY KORE-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Güney Kore-Türkiye maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
GÜNEY KORE-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE📺