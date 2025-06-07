ABD - Türkiye maçı CANLI İZLE | MİLLİ MAÇ CANLI

A Milli Futbol Takım'ımız, FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu öncesinde hazırlıklıklara başladı. Bizim Çocuklar ilk hazırlık maçını Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile yapıyor. Panamalı Hakem Fernando Moron karşılaşmayı yönetiyor. ABD - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2025- 22:34