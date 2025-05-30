Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül'ün ayrılışı sonrası boşalan Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz'ın getirilmesini kararlaştırdı.

UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor'da başladı. Daha sonra BB Erzurumspor ve Trabzonspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. 42 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da çalıştığı dönemde 2021/22 sezonunda Süper Lig, 2020/21 sezonunda da Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı.

Faal futbolculuk kariyerinde, A Millî Takım formasını 9 kez, A2 Millî Takım formasını 1 kez, Ümit Millî Takım formasını 4 kez, U20 Millî Takım formasını 6 kez ve U18 Millî Takım formasını 2 kez giyen Korkmaz, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden Ay-Yıldızlı takımımızın da kadrosunda yer almıştı.

Egemen Korkmaz, Balıkesirspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir FK ve BB Erzurumspor kulüplerinde oynadı.

Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 30 maçta forma giyen Korkmaz, Fenerbahçe ile 1 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı; Trabzonspor ile de 1 defa Türkiye Kupası'nı, 1 defa da Süper Kupa'yı kazandı. Korkmaz, Bursaspor ile 1 kez de TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Egemen Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz."