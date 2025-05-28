A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

"TAKIMIMIZIN ÇEKİCİLİĞİ YÜKSELDİĞİ İÇİN..."

"Sezon sonunda gelen 2 hazırlık maçı var. Kadroda seçtiğim kriterleri de açıklayacağım. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler."

"EN ÖNEMLİ PERİYOT EYLÜL AYI"

"Bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak."

"ONLARI KORUMAK İSTEDİM"

"Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istmedim."

ARAL ŞİMŞİR AÇIKLAMASI

"Aral Şimşir için de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık."

"A MİLLİ TAKIM DAHA ÇEKİCİ BİR HALE GELDİ"

"Son yıllarda A Millî Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler."

"DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAN DAVET ALMAK GURUR VERİCİ"

Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor."

"FORVET KONUSUNDA NEYİ KASTETTİĞİNİZİ ANLAYAMIYORUM"

"Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım'da da belirli dengeler var. Pivot forvet... Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum."