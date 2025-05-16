Ümit Milli Takım'ımız Karadağ ve Arnavutluk ile karşılaşacak!

Ümit Milli Takım'ımız, özel maçlarda Karadağ ve Arnavutluk ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Ümit Milli Takım'ımız, haziran ayında özel maçlarda Karadağ ve Arnavutluk ile karşılaşacak.

Ümit Milli Takım 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Ümit Millî Takımımızın Karadağ ve Arnavutluk ile oynayacağı özel maçlar, Eylül ayında başlayacak olan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Ümit Milli Takımımız, elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile birlikte H Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki ilk maçını 9 Eylül 2025 Salı günü kendi evinde Hırvatistan ile oynayacak.