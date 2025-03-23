TÜRKİYE MAÇI İZLE CANLI | Macaristan-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Türkiye, Macaristan karşısında kritik bir rövanş maçına çıkıyor. İlk maçı RAMS Park'ta 3-1 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci karşılaşmada hata yapmadan A Ligi'ne yükselmek istiyor. Zorlu Macaristan deplasmanına avantajlı bir skorla giden A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Ancak karşılaşma öncesinde eksik oyuncuların durumu dikkat çekiyor. Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 futbolseverler tarafından merakla beklenirken, kadroda nasıl bir tercih yapılacağı büyük bir soru işareti. Güçlü rakibi karşısında en iyi kadroyu oluşturmak isteyen Milli Takım, A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Peki, Macaristan-Türkiye rövanş maçı hangi kanalda? A Milli Takım UEFA Ulusal Ligi maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İlk maçı İstanbul'da 3-1 kazanmayı bilen kırmızı-beyazlılar, ikinci maçta hata yapmak istemiyor. A Ligi'ne yükselmek için güçlü rakibi karşısında turu geçen taraf olmayı hedefleyen Milli Takım'da eksik oyuncular ise dikkat çekiyor. Kritik mücadelede Vincenzo Montella'nın nasıl bir 11 tercih edeceği merak ediliyor. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Macaristan-Türkiye maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Budapeşte'de oynanacak Macaristan-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

MAÇ 11:

Türkiye Uğurcan, Samet, Eren, Abdülkerim, Mert, İsmail, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

HEDEF A LİGİ

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayan Türkiye, ilk maçı İstanbul'da 3-1 kazanmasını bildi. Rövanşı Budapeşte'de oynayacak kırmızı-beyazlılar, kritik maçta hata yapmadan A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Montella yönetiminde hata yapmak istemeyen A Milli Takım'ın nasıl mücadele edeceği heyecanla bekleniyor.

Macaristan-Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ARDA GÜLER GERİ DÖNÜYOR

Play-off turu ilk maçında cezasından dolayı forma giyemeyen Arda Güler Macaristan'da oynanacak rövanş maçında süre alabilecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Arda Güler'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI

İstanbul'da oynanan Macaristan maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, Budapeşte'de oynanacak maçta forma giyemeyecek. İlk maçta A Milli Takımı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Kökçü yerine İsmail Yüksek'in forma giyeceği tahmin ediliyor.

4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye A Milli Takımı, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan ile birlikte Mert Günok, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın da sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.

RAYYAN BANIYA MİLLİ TAKIM'DA

Türkiye A Milli Takımı'nda yaşanan sakatlıklardan sonra Rayyan Baniya'nın aday kadroya çağrıldığı açıklandı. İlk kez kırmızı-beyazlı formayı giymeye hazırlanan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon başında Trabzonspor'dan Serie B ekiplerinden Palermo'ya kiralanmıştı.

MONTELLA'NIN 21. SINAVI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak rövanş mücadelesiyle birlikte takımın başında 21 maçı geride bırakacak. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 20 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

İstanbul'da 910 gün sonra oynanan Macaristan karşılaşmasında önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı, aynı başarıyı Montella yönetiminde Budapeşte'de göstermeyi hedefliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da 23 Mart 2025 Pazar günü oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.