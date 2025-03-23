Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı toplamda 6-1'lik skorla mağlup etti. Zorlu Macaristan deplasmanında kritik kurtarışları ile kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KALİTEMİZ A LİGİ"

"Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz."