Ahmed Kutucu A Mill Takım'da aday kadrodan çıkarıldı!
Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2024- 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024- 11:39
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak. Kritik 2 maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da flaş bir sakatlık yaşandı.
Ahmed Kutucu, Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
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