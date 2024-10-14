İrfan Can Kahveci: Kaleci bizi izlememiş!

A Milli Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI

"Zor bir yolculuk, sıkıntılı bir zemin ama bizim genlerimizde var bu, bir ilki başardık. Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor. Maçtan önce de, 1-0 olunca da inandık. Bu maçı kazanacağımızın farkındaydık."

"Hakan'a belki bizim nazarımız değdi ama orada kaydığında da olabilir dedim. Bizim kaptanımız, çok önemli bir oyuncu. Çok üzüldü ama önemli olmadığını söyledim. İkinci penaltıyı attı. Bugün kazandık. En önemlisi buydu."

"Geçen maç kolay bir gol demiştim, bugün de zoru denemek istedim. Kaleci bizi izlememiş diyebilirim. Kerem, uzağa çok iyi vurur. Ben, yakına iyi vururum. Biz maçtan önce analizini yapıyoruz. Kerem de maçtan sonra, "Hangisi daha güzel?" dedi. Benimki daha önemli, onunki daha güzel diyebilirim. Çok gurur duyuyorum takımla, inançlı bir takım vardı. Herkesle gurur duyuyorum."