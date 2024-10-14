A Milli Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Bugün gerçekten çok iyi performans gösterdik. 90 dakika rakibi oynatmamaya çalıştık. Aklım hala penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak istemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok o yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim."

"Zordu bizim için, zor şartlarda güzel bir performans sergiledik. Herkes çok iyiydi. Sonuna kadar mücadele ettik. Karakterimizi sahaya yansıttık. Bu en önemlisiydi."

"Kazanacağımızdan emindim. Oyunun başlangıcında belliydi, çok istedik, bir ilki yapmak istedik. Bizim için güzel oldu. Geri dönüşümüz güzel olacak. En önemlisi de bu."

"Penaltılarda hızımı ayarlarım. Orada kaydım. İkincide de biraz daha kaleciye bakarak vurdum, kayıyor ama dediğim gibi ikinci penaltıyı atınca çok mutlu oldum."