Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İŞTE İRFAN CAN'IN SÖZLERİ:

Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum.

"DEPLASMANDA İLK İZLANDA GALİBİYETİ DE GELİR Mİ?"

"İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz."