Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında ay-yıldızlılarda kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAKAN'IN SÖZLERİ:

Zor bir maçtı, zor bir zemindi. Bahane olarak söylemek istemiyorum ama zorlandık. Karadağ iyi bir takım, biz oyundan düşmemeye çalıştık. Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için çok iyi. İnşallah böyle devam eder.

Büyük bir havuzumuz var. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren-çıkan fark etmiyor. Bugün de girenler fark yarattı bence. Önemli olan galibiyeti almaktı burada. Samsun halkına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel desteklediler.

Uzun bir seyahat var önümüzde. Bu da işimizin bir parçası. Bugünden itibaren dinleneceğiz ve İzlanda maçına bakacağız.