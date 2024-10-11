A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Bizim için olgunluk testi oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'a karşı alınan 1 - 0'lık galibiyet sonrası konuştu. İşte Montella'nın ifadeleri...

"BİZİM İÇİN OLGUNLUK TESTİ OLDU"

"Bizim için olgunluk testi oldu. Takımı çok beğendim. Şunu da belirteyim. UEFA Uluslar Ligi'nde kendi kategorimizde en genç takım biziz."

"İSTER İSTEMEZ DEĞİŞİKLİK YAPMAK ZORUNDASINIZ"

"İzlanda maçında kadroda değişiklik yapacağız. Hatırlarsanız Galler maçından 3 gün sonra 5 değişiklik yaptık. Çünkü 3 günde 1 maç oynuyoruz. İster istemez değişiklik yapmak zorundasınız."