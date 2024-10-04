A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk defa A Milli Takım'a çağrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde devam eden Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılırken, ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık bir aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

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