U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21 Takımı'mız, İrlanda U21 Takımı'nı konuk etti. Türkiye U21 Milli Takımı'mız, İrlanda U21'e 1-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

Grup A'da yer alan Türkiye U21 Milli Takımı ve İrlanda U21 Milli Takımı, UEFA U21 Şampiyonası elemelerinde karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçtan galip ayrılan taraf 1 - 0'lık skorla İrlanda U21 Milli Takımı oldu.

İki takımın da gol girişimleri sonuca ulaşmadı ve ilk yarı berabere bitti: 0 - 0

İkinci yarının artan temposunda topu fileler ile buluşturmayı başaran taraf S. Curtis'in golü ile İrlanda U21 Milli Takımı oldu.

Curtis'in golü ile dakika 84'te skor belirlendi ve Ümit Milli Takımımız karşılaşmadan 1 - 0 mağlubiyetle ayrıldı.