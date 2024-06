EURO 2024 heyecanı devam ediyor. F grubu 2. maçında Türkiye, Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Alman hakem Felix Zwayer kritik maçta düdük çalacak. İrfan Can Kahveci maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı saat kaçta? Milli takım maçı ne zaman? Hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yenen Türkiye, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda Türkiye liderliğe yerleşirken, Portekiz maçı ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Mert Günok - Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız), Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diego, Dias, Pepe, Inacio, Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva

MONTELLA: ARDA'NIN UFAK BİR YORGUNLUĞU VAR

Müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktörümüz Montella, "Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. İlk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

2 İSİM KART SINIRINDA!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 F grubu 2. maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. A Milli Takım kadromuzda 2 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşısında kart görmeleri halinde Çekya müsabakasında süre alamayacak. Portekiz'de ise Rafael Leao ve Francisco Conceiçao kart sınırında yer alıyor.

İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

Öte yandan İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, Portekiz mücadelesinde de forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci'nin grubun son maçı olan Çekya mücadelesinde ise forma giyip giyemeyeceği daha sonra yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik isim bulunmuyor.