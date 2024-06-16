A Milli Takım’da bayramlaşma!

Almanya'nın Hannover şehri yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nda Kurban Bayramı gerekçesiyle, bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

EURO 2024 F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar devam ediyor. Millilerin, bugünkü antrenmanı öncesinde; teknik heyet, futbolcu ve yöneticiler, Kurban Bayramı gerekçesiyle milli takımı takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Bayramlaşma töreninde TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Öte yandan Arda Güler'in bayramlaşma törenine geç kalması, takım ve basın mensupları arsında gülüşmelere neden oldu. Basın mensuplarının bayramını kutlayan Arda Güler, daha sonra antrenmana geçti.