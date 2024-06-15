TFF'den Ozan Kabak açıklaması! Sakatlığı...

Son dakika spor haberi: Ozan Kabak, İtalya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Şimdi ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcunun ameliyat olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

TFF, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi 4 Haziran'da İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Kabak'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın dizinden başarılı bir ameliyat geçirdiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran'da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."